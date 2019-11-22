وقال علاء مبارك في تعليق ردا على سؤال لإحدى المتابعات لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار كاذبة (..) لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله"، وفق ما نقلت جريدة الشروق القاهرية، الجمعة.

وفي وقت سابق نشر نحل مبارك الأكبر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

وسوزان ثابت من مواليد عام 1941 (78 عاما)، وقد تزوجت من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1959، علما بأن الأخير تولى رئاسة مصر طيلة 30 عاما خلال الفترة ما بين 1981 و2011.