ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن الجلسة ستشهد أيضا دراسة اقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، الخميس، قال فيها إن المؤسسة العسكرية هي "المظلة الجامعة" لكل اللبنانيين.

وأشار البيان إلى أن لبنان يمر بظروف دقيقة فرضت على "العسكريين" نهجا جديدا من التعاطي مع واقع لم يرغبوا به يوما.

وأكد أنهم التزموا بالقسم الذي أقسموا عليه، وأثبتوا "للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم".

ونوه البيان إلى أن الجنود اللبنانيين نفذوا المهمة الموكلة إليهم "باحتراف ومسؤولية"، رغم أن المهمة العسكرية هي "مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يمعن بخروقاته اليومية" للسيادة اللبنانية، ومواجهة "الإرهاب الذي يتحين الفرص لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتن".

ويأتي احتفال الجيش بهذا اليوم، في الوقت الذي يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد، خصوصا مع عدم تشكيل حكومة حتى الآن، على الرغم من أن رئيس الوزراء سعد الحريري قدم استقالته في 29 أكتوبر الماضي.