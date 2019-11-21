ومع تنامي المشاعر المناهضة للمهاجرين السوريين بين الأتراك في السنوات الأخيرة، قالت السلطات إن السوريين غير المسجلين في إسطنبول، أكبر المدن التركية، يتعين عليهم مغادرتها إلى الأقاليم المسجلين فيها قبل 30 أكتوبر وإلا واجهوا الترحيل القسري.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب الدائرة منذ 8 سنوات في سوريا وهو عدد أكبر مما تستضيفه أي دولة أخرى.

وارتفعت أعداد السوريين في إسطنبول، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون أي أكثر من الموجودين في أي مدينة أخرى.

وقال وزير الداخلية التركي للبرلمان إن السوريين المسجلين في مدن أخرى يأتون إلى إسطنبول مما يزيد تكدسهم في المدينة.

وأضاف "نحو 100 ألف سوري عادوا إلى الأقاليم المسجلين فيها منذ 12 يوليو"، وتابع أن 200 ألف مهاجر في الإجمال غادروا المدينة.

وفي السياق، ذكر مكتب حاكم إسطنبول، الجمعة، أن أكثر من 6 آلاف مهاجر سوري في إسطنبول أرسلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل يوليو.

وتريد أنقرة توطين بعض اللاجئين السوريين في منطقة تسيطر عليها الآن في شمال شرق سوريا بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية هناك.

ونشرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير الشهر الماضي تفيد بأن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا، ووصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها "كاذبة".

وقال صويلو إن تركيا رحلت 86625 مهاجرا غير شرعي حتى الآن هذا العام بالمقارنة مع 56 ألفا في العام الماضي بكامله.