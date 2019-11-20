وقال العاهل السعودي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، إن المملكة تواصل بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة".

وأشار إلى أن السعودية قطعت خطوات كبيرة في "تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكورا وإناثا لسوق العمل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الملك سلمان إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني، قائلا إن "نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة ارتفعت من 19.4 في المئة بنهاية عام 2017 إلى 23.2 في المئة بنهاية النصف الثاني من عام 2019".

وأكد حرص المملكة على تنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، قائلا: "نشهد هذا العام ارتفاعا في أعداد المنشآت بنسبة 13 بالمئة، ونمو حجم إقراضها".

وقال إن فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، يأتي "كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصا وظيفية كبيرة لأبنائنا وبناتنا".