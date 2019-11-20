وقال الفاتيكان في بيان: "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد الفاتيكان التأكيد على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل".

وأكد الفاتيكان أن البحث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تعرض للخطر بعد أن دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتخلت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عن موقفها القائم منذ أربعة عقود، والذي يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".

وأثار إعلان إدارة ترامب بشأن المستوطنات إدانة من الفلسطينيين والحكومات العربية.

وأشادت إسرائيل، الثلاثاء، بحرارة بالموقف الأميركي الجديد، بينما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدعو غلى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالإعلان الأميركي، كما قام بجولة في مجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم.