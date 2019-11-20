وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية والسورية في سوريا، الأربعاء، ردا على إطلاق 4 صواريخ صوب إسرائيل الثلاثاء، اعترضتها القبة الحديدية فوق هضبة الجولان قبل أن تصل إلى إسرائيل.

وأفادرت وسائل إعلام حكومية سورية أن مدنيين قتلا في الهجمات، لكنها أضافت أن دفاعاتها الجوية دمرت أغلب الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على العاصمة دمشق قبل أن تصل لأهدافها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي أفيخاي أدرعي، إن الطيران الإسرائيلي هاجم عشرات الأهداف، منها صواريخ أرض-جو ومقرات ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الغارات الجوية الإسرائيلية فوق دمشق أسفرت أيضا عن سقوط عدد من المصابين.

وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا على أهداف إيرانية تسعى لإرساء وجود عسكري دائم هناك، وعلى شحنات أسلحة متطورة في طريقها إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها طهران.