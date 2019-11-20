وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت عملية خطف وسطو مسلح لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف العربي في بيان أن القاطرة البحرية (رابغ-3) تعرضت للخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر حوثية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في البيان أن القاطرة البحرية كانت تقوم بسحب حفّار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.

واستنكر التحالف العربي سطو ميليشيات الحوثي على القاطرة البحرية، الذي اعتبره تهديدا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية تهدد أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.