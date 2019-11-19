وأكد مجلس الوزراء السعودي، عقب اجتماعه الثلاثاء، أن خطف القاطرة البحرية "يمثل تهديدا حقيقيا لخطر ميليشيات الحوثي الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء.

وبين وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، أن المجلس، تطرق إلى ما تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار وزير الإعلام السعودي إلى الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية، بعنوان "أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية" الذي تنظمه القوات البحرية السعودية في الرياض بين 24 و26 نوفمبر الجاري.

وفي موضع آخر، نددت السعودية بالغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، ونتج عنها مقتل وإصابة العشرات، واعتبرت ما قامت به إسرائيل "انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية".

وجدد مجلس الوزراء السعودي دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورحب بقرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات، واعتبر ذلك التزاما وإجماعا دوليا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن المملكة هي أكبر الدول المانحة للأونروا، موضحا أنها دعمت برامج الوكالة، بين عامي 2000 و2019، بنحو 900 مليون دولار.

وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة إلى فلسطين خلال الفترة نفسها حوالي 7 مليارات دولار، إضافة إلى التبرع بخمسين مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي لصالح "الأونروا".