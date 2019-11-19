وكان الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، قد اعتذر، الاثنين، لعدم قبوله إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب.

وأوضحت "كونا" أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وكلف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة، الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلبا لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.