وقال سلامة في مؤتمر صحفي إن معارك طرابلس أدت أيضا إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإجبار 18 ألف شخص على ترك منازلهم، موضحا أن "الجهود مستمرة لدعم الحل السياسي في ليبيا".

وأضاف:" نعمل مع مختلف الأطراف الدولية لحل الأزمة في ليبيا، (...)، نعمل مع الفرقاء المختلفين ونشجعهم على الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية".

وتطرق المبعوث الدولي إلى ليبيا، إلى مؤتمر برلين، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل، وسيضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي.

وقال سلامة: "واثق من نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا. أحد مخرجات المؤتمر ستكون العمل على لجنة متابعة تعمل معنا لتنفيذ التوصيات".

واستطرد قائلا: "ستلعب هذه اللجنة دورا حيويا في وقف إطلاق النار والمساهمة في العودة إلى العملية السياسية، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية".

واعتبر المبعوث الدولي إلى ليبيا، أن "بيان برلين لا يعني نهاية العملية، وإنما بداية مسيرتنا لتعود ليبيا لطريق السلام والاستقرار".