وأشار التحالف العربي في بيان أن القاطرة البحرية (رابغ-3) تعرضت للخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر حوثية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في البيان أن القاطرة البحرية كانت تقوم بسحب حفّار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.

واستنكر التحالف العربي سطو ميليشيات الحوثي على القاطرة البحرية، الذي اعتبره تهديدا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية تهدد أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

واعتبر التحالف ميليشيات الحوثي مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات.