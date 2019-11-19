ورافق رئيس الوزراء كل من وزراء المالية والكهرباء والتعليم العالي والأوقاف والاتصالات، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وبحسب اتفاق الرياض، فإن مهمة معين عبدالملك تنحصر في صرف الرواتب المتأخرة وإعادة الخدمات الأساسية للمحافظات المحررة.

وكان وفد المجلس الانتقالي الجنوبي قد وصل للرياض نهاية الأسبوع الماضي لبدء اللجنة المكلفة بالأشراف على تنفيذ بنود اتفاق الرياض، التي تتضمن تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزير بالمناصفة بين الشمال والجنوب.

وكان اتفاق الرياض الذي وقع في 5 نوفمبر الجاري، قد منح المجلس الانتقالي الجنوبي حق المشاركة في مفاوضات الحل السياسي النهائي للأزمة اليمنية.