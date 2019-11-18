ونقل موقع "المصري اليوم" عن عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، قوله في بيان رسمي، الأحد، إنه لم يتم تصدير أي دواجن غير صالحة، مضيفا "ما يثار حاليا ما هو إلا إشاعات مغرضة هدفها النيل من المنتج المصري، وهو ما لن نقبلة شكلا أو مضمونا".

وشدد رئيس الشعبة على أن هناك شروط للتصدير والأمر ليس سهلا كما يتصور البعض، مشيرا إلى أن "التصدير يحتاج موافقات وشروطا مشددة من جهات مختلفة وأخذ عينات من المعامل واستخراج شهادات تؤكد عدم وجود أمراض في الدواجن التي سيتم تصديرها".

وحذر السيد من تداعيات مثل هذه الإشاعات، مطالبا بالضرب "بأيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بسمعة المنتج المصري فيما يتعلق بالدواجن، لأنها جزء مهم من اقتصادنا القومي".