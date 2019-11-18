ودعا قوجيل في كلمة خلال اجتماع لمكتب مجلس الأمة "الشعب الجزائري إلى الحيطة والحذر من أدعياء الديمقراطية… الذين يمارسون عنفاً وتعسفاً معنوياً في حق الشعب الجزائري من خلال انتهاجهم مسلكيات تتنافى تماماً مع الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في مثل هكذا استحقاقات".



واتهم هؤلاء كما جاء في بيان للهيئة بأنهم أصبحوا "بوقاً لإملاءات تفرضها عليهم أجندات مراكز قوى أجنبية لا تبغي الخير للبلاد وتعمل من أجل ضرب استقرارها وتشويه سمعة مؤسساتها، وفقا لصحيفة "الشروق" المحلية.

وأوضح قوجيل إن "توقيع المرشحين الخمسة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية تعد سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال".



وأشار إلى أنها: "بداية فعلية لبسط الشعب الجزائري سيادته على قراراته وحريته في اختيار من يريد".

وأضاف أن "ذلك من أبرز عناوين صدقية الاستحقاق القادم وصوابية المنهج المتبع في اطار التأسيس للديمقراطية الحقيقية والفعلية التي يأملها ويعمل لأجلها الشعب الجزائري".

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية حيث انطلقت أمس الأحد الحملة الانتخابية بمشاركة خمسة مرشحين يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.