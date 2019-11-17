وذكر بيان للشرطة أن الحادث وقع في ساعة متأخرة السبت وتسبب في مقتل تسعة وإصابة تسعة آخرين.

وتقع سوهاج على بعد 390 كيلومترا جنوب القاهرة.

وأضاف البيان أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وتشيع حوادث السير في مصر، وغالبًا ما تكون بسبب الطرق غير الممهدة، وضعف إنفاذ قوانين المرور.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي أن أكثر من 8000 حادث سير وقع عام 2018، مما تسبب في مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وإصابة حوالي 12 ألف آخرين.