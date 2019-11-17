وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية، وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس المصري لألمانيا تتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات،

وذلك بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.