وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الفكي أكد أن الجانب الحكومي يستعد للجولة المقبلة، وسيتوجه إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، الخميس المقبل.

من جانبه قال القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان لسكاي نيوز عربية، إن الجبهة تعقد اجتماعاتها حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الوقت الذي لم يؤكد فيه انطلاق المفاوضات من عدمها.

وكانت أخبار قد تحدثت عن تأجيل محتمل لانطلاق مفاوضات جوبا المباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة، للمرة الثانية.