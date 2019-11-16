وأشارت تلك الوسائل إلى أن الانفجار في المنطقة التي تسيطر عليها قوات تركية وفصائل موالية لها، ناجم عن سيارة مفخخة.

وطبقا للمعلومات المتوفرة، فإن حصيلة الانفجار قابلة للارتفاع، ولم تتضح على الفور الجهة التي نفذت الهجوم.

وشنت تركيا ومقاتلون متحالفون معها ثلاث هجمات منفصلة في شمال سوريا ضد فصائل كردية مسلحة في المنطقة، وبسطوا سيطرتهم على منطقة عند الحدود التركية، بما في ذلك مدينة الباب.

وتسببت انفجارات في مقتل وإصابة العشرات، في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، شمال شرق سوريا، في الأشهر الماضية.