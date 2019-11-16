وقبل ذلك بدقائق دوت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، والتي تبعد نحو 35 كيلومترا عن حدود غزة محذرة من صواريخ قادمة.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد نحو يومين من إنهاء هدنة هشة تفجرا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد الفلسطينية.

وتفجرت أعنف اشتباكات شهدتها المنطقة منذ أشهر يوم الثلاثاء عندما قتلت إسرائيل قياديا في حركة الجهاد في غزة، معتبرة إياه خطرا وشيكا عليها.

وقال مسؤولون طبيون بغزة إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم خلال يومين من القتال بلغ 34 نصفهم تقريبا من المدنيين.

وفي نفس الوقت أدت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء ووصل بعضها لمناطق بعيدة شمالا إلى تل أبيب إلى إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل، وأصيب عشرات الإسرائيليين في هذه الهجمات.