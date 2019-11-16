وأفاد مراسلنا بأن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت إحدى السيارات في ساحة الطيران في بغداد.

وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، الذي وقع في ساحة الطيران في بغداد، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة من العاصمة.

وسبقت انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين كما أسفرت عن وقوع إصابات.