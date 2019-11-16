وأفاد مراسلنا بأن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة بالعاصمة.

من جانبها، كثفت قوات الأمن العراقية من إجراءاتها الأمنية وسط بغداد، حيث يأتي الانفجار بعد مقتل 3 متظاهرين وجرح 40 آخرين، وذلك خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في ساحة الخلاني وسط بغداد، الجمعة.

جمعة الصمود

وشهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط هتافات منددة بقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كذلك تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات الجمعة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.

وفي محافظة الديوانية، انتشرت القوات الأمنية، بشكل كثيف، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين.

أما في محافظة البصرة، فقد فرضت القوات الأمنية طوقا حول ساحة البحرية التي يتوافد إليها المتظاهرون بأعداد كبيرة، للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في البلاد.