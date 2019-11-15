وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري إن "النهضة رشحت الحبيب الجملي لترؤس الحكومة".

وشغل الجملي (60 عاما)، وهو مهندس زراعي، مهامه في إطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

والتقى رئيس الحزب، راشد الغنوشي، الجمعة، الرئيس التونسي، قيس سعيّد "لإطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة"، وفقا لبيان الرئاسة.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، فقد سلّم رئيس الجمهورية الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.