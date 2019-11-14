واستجوب النواب الشيخ خالد الصباح في مزاعم عن إساءة استغلال سلطات منصبه، وهي تهم نفاها.

وأعلنت وزيرة الأشغال العامة استقالتها يوم الجمعة الماضي بعد أن استجوبها مجلس الأمة الكويتي بشأن ضرر وقع في سد بعد هطول أمطار غزيرة.

واستقالة الحكومة في الكويت أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.

وقال مركز التواصل الحكومي في تغريدة على موقع "تويتر" إن الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأبلغ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس، بأن الأمير لا ينوي حل البرلمان.