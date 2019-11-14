وقال عون في تغريدة عبر "تويتر":"نأمل في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف".

وأضاف أن المطالب التي رفعها المحتجون في لبنان ستكون من أولويات الحكومة" العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل".

وقال إن "التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة".

وكان عون قال في تصريحات سابقة إن المشاورات البرلمانية بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري استقالتها في أواخر أكتوبر الماضي، وكانت استقالة الحكومة من أبرز مطالب المحتجين في لبنان.

وينادي المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يبدو أن الأخيرة ترفضه.

ويطالب هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع قبل أسابيع أيضا برحيل الطبقة السياسية كلها ومكافحة الفساد المستشري في البلاد.

واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في لبنان منذ الـ 17 من أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق "واتساب".

وشيئا فشيئا بدأ المحتجون يرفعون من مطالبهم، نحو إقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.