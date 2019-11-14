وقالت لجنة تنسيق البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية، إنه المعبر سيعاد افتتاحه، بعدما ظل مغلقا على مدار 3 أيام سابقة.

ويأتي قرار الحكومة الإسرائيلية، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، حيث دخل حيز التنفيذ في الساعة 5:30 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي في قطاع عزة.

ومن جهة أخرى، أعلن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رفع كل القيود التي كانت مفروضة على المواطنين في المناطق الحدودية لغزة مع الجانب الإسرائيلي، بعد مشاورات أمنية.

وبدأ التصعيد، فجر الثلاثاء، بعد أن اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية على إسرائيل مئات الصواريخ والقذائف، ووصل بعضها إلى مناطق جنوب تل أبيب، فيما تمكنت منظومة الدفاع الجوي المعروفة بـ"القبة الحديدية" في اعتراض عدد منها، كما قالت إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مطلقا عليها اسم "الحزام الأسود".

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجبهة الداخلية في إسرائيل أصدر تعليمات لجميع مناطق الكيان بالعودة للحياة الطبيعية باستثناء غلاف قطاع غزة.