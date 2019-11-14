وأوضحت وكالة "تاس" للأنباء، أن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ "سطح/جو"، وأنه تم نشر 3 طائرات مروحية هناك بالفعل.

وفي سبتمبر الماضي، كانت روسيا قد أعلنت عن توسيع قاعدة "حميميم" الجوية التابعة لها، في مدينة اللاذقية غربي سوريا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تذكر اسمه قوله، إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها بخدمة المزيد من الطائرات.

وأضافت الوكالات نقلا عن المسؤول، أن الوزارة تشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة في قاعدة حميميم الجوية.

وقد وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

ويدخل الوجود الروسي في سوريا عامه الخامس، وقد ساهم في استعادة 95 بالمئة من الأراضي السورية التي سيطرت عليها قوات المعارضة وتنظيمات مسلحة، بحسب تقارير روسية وسورية.

لكن على الأرض، ربما لا تزيد النسبة عن 60 بالمئة، مع الوضع في الاعتبار المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كردية في الشمال ومحافظة إدلب التي تسيطر الجماعات المعارضة على جانب كبير منها وبعض المناطق الحدودية.