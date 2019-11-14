وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو، مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وفق ما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، على فيسبوك.

ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر، مع تبني نهج متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وقيام مركز جنيف الدولي بتدريب المدربين والخدمات الاستشارية للبرنامج المصري لمكافحة الألغام.

وتضمنت المذكرة، ربط أعمال مكافحة الألغام بالأمن والتنمية، وتطوير المعايير الوطنية لأعمال مكافحة الالغام، ودعم برنامج التعاون الإقليمي العربي.

وأكدت الوزيرة، أهمية هذه المذكرة في التعاون مع الشركاء في التنمية بجهود إزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الحكومة لا تكتفى بإزالة الالغام، بل تتحرك لتحويل هذه المناطق المتضررة إلى مناطق لمشرعات تنموية واستثمارية.

وأوضحت الوزيرة، أن الأمانة التنفيذية هي الذراع التنفيذي للجنة القومية للإشراف على إزالة الألغام، وتهدف إلى الحد من مخاطر الألغام الأرضية والمخلفات غير المنفجرة الناتجة عن الحروب، لتعزيز سلامة الناس وتمكين الناجين من حوادث الألغام اجتماعيا واقتصاديا بالمجتمع.

قاعدة بيانات

وذكرت الوزيرة، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للناجين من حوادث الألغام يتم تحديثها دورياً، مع تنظيم حملات توعية كبرى للتوعية بمخاطر الألغام.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تطهير 2182 كيلو مترا من الألغام في منطقة العلمين حتى الآن، وفقا لآخر بيانات رصدتها الأمانة التنفيذية لمشروع تطهير الساحل من الألغام، كما تمت طباعة 174 ألف نسخة لمنهج التوعية بمخاطر الألغام باعتماد وزارة التربية والتعليم تم توزيعها على طلاب المدارس بكل المراكز التابعة لمحافظة مطروح.

وقالت الوزيرة إنه تم التعامل مع 696 حالة بتركيب أطراف صناعية، من بينهم517 حالة تركيب أجهزة أطراف صناعية جديدة، بالإضافة إلى 179 حالة تم تزويدها بقطع غيار للطرف الصناعي أو خدمات صيانة.

من جانبه، أوضح السفير استيفانو توسكانو، مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الالغام للأغراض الإنسانية، أن هذا المركز يعمل على القضاء على الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار ومخاطر المتفجرات الأخرى، مثل مخزون الذخائر غير الآمنة.

ويدعم المركز الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في جهودها لتحسين ملاءمة الإجراءات المتعلقة بالألغام وأداؤها واستدامتها، من خلال تعزيز المعرفة وتشجيع القواعد والمعايير، وتطوير القدرات داخل البلدان وخارجها.