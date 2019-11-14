وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في تصريحات تلفزيونية، حصيلة الوفيات والمصابين بالحادث الذي وقع في قرية إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بلغت حتى الآن 7 وفيات و16 مصابًا.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى 6 قتلى فقط.

وقال رئيس شركة أنابيب البترول، عبد المنعم حافظ، إن محاولة سرقة الغاز من خط الأنابيب وقعت بعد ظهر الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله "نتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث".

وقال حافظ إن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث، وتمت السيطرة على التسريب.

ونسبت الوكالة إلى خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة قوله إن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة. وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما ألقت السلطات القبض على المتسبب في الحادث.