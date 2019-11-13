وقال متحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنه جرى الدفع بـ20 سيارة "إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات.

وقال محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، إن أحد أصحاب الأراضي التي يمر بها خط الأنابيب قام برفقة عدد من الأشخاص بكسر الأنبوب لسرقة الوقود، مما تسبب في وقوع الحادث.

وشدد على أن ما حدث هو "سلوك شخصي خاطئ وقد تم القبض على المواطن المتسبب في الحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه".

وقال رئيس شركة أنابيب البترول عبد المنعم حافظ، أنه "في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية في إيتاي البارود"، وأوضح أن اللصوص ثبتوا بعض الأدوات لكسر الأنابيب، مما سبب تسرب البنزين على الأرض وفي ترعة مجاورة.

وتابع حافظ: "على الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة في الخامسة مساء".

لكن "عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث".