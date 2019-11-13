وقال مراسلنا إن الغارة التي شنتها إسرائيل، مساء الأربعاء، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين إلى جانب إصابة آخرين، حسب حصيلة أولية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 23 فلسطينيا قتلوا من جراء التصعيد الإسرائيلي، من بينهم 3 أطفال وسيدة، فيما أصيب 70 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن 13 فلسطينيا قضوا منذ صباح الأربعاء من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، وفق وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية.

وتأتي هذه الغارة بعدما لوحت إسرائيل، على لسان وزير طاقتها يوفال شتاينتس، بـ"اجتياح غزة"، حيث تجري حاليا استعدادات من أجل توسيع الهجوم العسكري على القطاع المحاصر.