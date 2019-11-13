ويتناول الفيلم الذي يعرض يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، معاناة سكان جنوب اليمن من التنظيمات الإرهابية، وكيف تغيرت حياتهم نحو الأفضل بعد دحرها بدعم إماراتي كبير.

ويوضح الفيلم عبر حقائق ومداخلات من خبراء أجانب مرموقين، خطر فرع تنظيم القاعدة في اليمن على العالم، وكيف لعبت الإمارات دورا حاسما في درء هذا الخطر العالمي.

ويوثق الفيلم بالخرائط والأرقام الدور الإماراتي في دحر التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن، ويستضيف قادة أهم التشكيلات العسكرية والأمنية الجنوبية، الذين يقدمون في الفيلم شهادات نادرة وحية عن سير المعارك والدعم الكبير الذي حظوا به من دولة الإمارات.