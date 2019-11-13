بقصص إنسانية وروايات على ألسنة شهود عيان، يروي الفيلم الوثائقي "استئصال الشر" الذي يبث على "سكاي نيوز عربية"، كيف فقد تنظيم القاعدة في اليمن سيطرته على مناطق تساوي مساحة دول بأكملها.
ويتناول الفيلم الذي يعرض يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، معاناة سكان جنوب اليمن من التنظيمات الإرهابية، وكيف تغيرت حياتهم نحو الأفضل بعد دحرها بدعم إماراتي كبير.
ويوضح الفيلم عبر حقائق ومداخلات من خبراء أجانب مرموقين، خطر فرع تنظيم القاعدة في اليمن على العالم، وكيف لعبت الإمارات دورا حاسما في درء هذا الخطر العالمي.
ويوثق الفيلم بالخرائط والأرقام الدور الإماراتي في دحر التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن، ويستضيف قادة أهم التشكيلات العسكرية والأمنية الجنوبية، الذين يقدمون في الفيلم شهادات نادرة وحية عن سير المعارك والدعم الكبير الذي حظوا به من دولة الإمارات.