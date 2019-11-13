وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصحفيين أنه وأردوغان سيبحثان خلال اجتماعهما مسألة منظومة الدفاع الروسية إس 400 والاتفاق التجاري بين البلدين.

قال ترامب إن العلاقة مع تركيا طيبة وإن إدارته تتحدث مع الأكراد الذين يبدون راضين.

واعتبر الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار في سوريا صامد "بشكل جيد للغاية".

لكن الرئيس التركي كان قد قال في وقت سابق إنه سيبلغ ترامب بأن الاتفاق الذي جرى في شمال سوريا لم يمض بشكل كامل.

وقال أردوغان أثناء استعداداه للتوجه إلى واشنطن: "سأبلغه بالوثائق أن الاتفاق الذي توصلنا له بشأن العملية لم يتم تطبيقه بشكل كامل"، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الداخلية التركية أن أنقرة بدأت ترحيل مقاتلين دواعش أجانب إلى دولهم الأصلية، إذ رحلت مواطنا أميركيا إلى الولايات المتحدة، فيما ستتم إعادة 7 ألمان إلى برلين، يوم الخميس المقبل.

كذلك كشفت الحكومة التركية عن عزمها ترحيل 11 متشددا فرنسيا قريبا، دون أن تحدد موعدا لذلك.

ووجهت أنقرة، انتقادات شديدة إلى الدول الأوروبية، مؤخرا، بسبب رفضها، استعادة مواطنيها الذين اعتقلوا شمال شرقي سوريا.