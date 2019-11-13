ويبدأ السيسي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستغرق يومين، بهدف التباحث والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس المصري بالقول: "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

وخلال الزيارة، سيبحث السيسي مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأوضح راضي أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.