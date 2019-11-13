وأضاف الجيش في بيان أن مقاتلاته "تمكنت في صباح الأربعاء من ضرب المواقع المستهدفة بدقة"، وهي "غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية".

وأشار الجيش إلى أن الضربات الجوية أدت إلى "تدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على التهديد الذي تشكله".

وقال الجيش الليبي إن الهدف الرئيسي من "تنفيذ هذه الضربات الموجعة هو تدمير القدرات والإمكانات، وحرمان الميليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها ومن المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها".

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي منذ أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس.