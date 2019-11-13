ويظهر الفيديو لحظة تدمير المنزل الواقع في منطقة أبراج المهندسين شمالي رفح، وتصاعد أعمدة ضخمة من الدخان في المكان.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المنزل يعود إلى أحد أفراد عائلة أبو حدايد.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان القصف الإسرائيلي قد خلف ضحايا أو إصابات في المكان.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه بدأ صبيحة الأربعاء في شن غارات تستهدف مواقع تابعة لحركة الجهاد في غزة.

وتفجرت المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الثلاثاء، بعدما اغتالت الأخيرة القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.