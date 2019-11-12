ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بوشهري، وهى أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، قولها: "من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".

وقالت إنها تقف الیوم "برأس مرفوعة" في مواجھة أصحاب النفوذ، معربة عن فخرھا واعتزازھا بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وذكرت: "حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليها الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها".

وجاء إعلان الاستقالة في كلمة للوزيرة في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي، ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.

وكان النائب الطبطبائي قد استجوب الوزيرة متهما إياها بالتراخي بتطبيق القانون، الأمر الذي "سبب هدرا كبيرا في المال العام وكذلك سوء إدارة الوزيرة لأزمة الأمطار وما صاحبها من ضرر كبير على الطرق".