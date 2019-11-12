وتهدف الدورة إلى بحث آليات تمكين الشباب العربي، وتوسيع آفاق العمل العربي الشبابي المشترك، وتعزيز الدور الرئيسي للشباب في تحقيق التنمية وصناعة مستقبل المنطقة العربية، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية ودعم وتعاون عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية العربية.

ويعقد الاجتماع العربي للقيادات الشابة بحضور وزراء الشباب العرب، ونخبة من القادة وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية، ليشكل مظلة جامعة للقاءات وحوارات حصرية، وجلسات تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك وتقريب وجهات النظر، إلى جانب توحيد الرؤى والتطلعات لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة، والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة، كما سيشهد الاجتماع إطلاق مجموعة من الدراسات والمبادرات المتخصصة بدعم وتمكين الشباب.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع، شما بنت سهيل المزروعي: "يسعدنا أن نعلن عن هذا التجمع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بالتزامن مع نهاية العام الجاري وقرب العام الجديد، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراته، وبلورة إمكاناته ليكون المورد الرئيسي والمحرك الأساسي لصناعة مستقبل أساسه المعرفة والتنمية والتميز للمجتمعات والاقتصادات العربية".

واعتبرت الوزيرة أن "استضافة حدث بهذا المستوى يعد نقلة نوعية في مبادرات مركز الشباب العربي الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، المتمثلة في تمكين الشباب العربي من صناعة نموذج عالمي في بناء الإنسان والأوطان وتحقيق التنمية الشاملة".

وأضافت: "نتطلع إلى استقبال الوفود من العالم العربي، ومن ضمنهم قادة قطاع العمل الشبابي وقادة الفكر من مختلف المجالات. كما سيشهد الاجتماع لقاءات خاصة بوزراء الشباب العرب، وسيتم عرض الاستراتيجيات الوطنية للشباب في مختلف الدول العربية المشاركة".

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي نائب رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع سعيد النظري: "سيعمل المشاركون في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومن خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات والجلسات والورش، على أجندة عمل مشتركة تسهم في دعم صناع القرار الشبابي في الوطن العربي لتمكين الشباب".

وأضاف: "إلى جانب الكلمات الرئيسية للقادة الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبار الضيوف، ستناقش 7 جلسات عمل تعقد على مدار يومين أبرز الملفات المرتبطة بالشباب العربي، وستعرض للاستراتيجيات العربية للشباب في مختلف الدول العربية. كما سيشهد الاجتماع عقد سلسلة من ورش العمل التخصصية وإطلاق تقارير ودراسات حول واقع الشباب العربي التي ستتضمن إجابات على تساؤلات تهم الشباب وصناع القرار وقادة المؤسسات الشبابية، بالإضافة إلى تخصيص منصة لإبرام الشراكات والتحالفات بين الوفود والمؤسسات المشاركة".

وتتضمن أجندة الاجتماع مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الخاصة، إلى جانب الإعلان عن دليل خاص بالعمل الشبابي العربي المشترك، وإطلاق برامج زمالة وتدريب متخصصة، وتنظيم معرض للمشاريع العربية الناجحة في تمكين الشباب، وتقديم خارطة بأبرز المرافق المخصصة لخدمة الشباب العربي على مستوى الوطن العربي.