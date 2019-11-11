وقتل الشاب عمر البدوي، البالغ من العمر 22 عاما، ظهر الاثنين برصاصة أطلقها عليه جنود إسرائيليون خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين داخل المخيم، أو إخراجهم منه.

هذا وقد اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند مدخل البيرة الشمالي قرب رام الله، أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم خلال أحيائهم الذكرى الـ15 لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.