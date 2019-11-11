وتستمر فعاليات المعرض، حتى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 2200 جهة عارضة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويستضيف "أديبك 2019" أكثر من 80 وزيرا ورئيسا تنفيذيا ومجموعة واسعة من قادة الأعمال في قطاع النفط والغاز كمتحدثين ومشاركين من جميع أنحاء العالم، كما يضم الحدث مؤتمرا لشركات توريد وخدمات قطاع النفط والغاز.

ويشهد المعرض والمؤتمر، في دورته الحالية، مشاركة محلية وعالمية واسعة لكبريات الشركات والمؤسسات من حول العالم، التي ستعرض أحدث مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تضم 29 جناحا وطنيا.

فضلا عن ذلك، تم تخصيص مساحة للصناعات البحرية والملاحية يقام عليها معرض متخصص فريد من نوعه على الواجهة البحرية يعرض سفنا ومراكب ومنصة نفطية.

ويعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أحد أهم الأحداث السنوية في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، ليساهم بذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا محوريا في النقاش العالمي حول مستجدات وتوجهات القطاع.

ويشارك في "أديبك" هذا العام 47 شركة نفط، من بينها 30 شركة وطنية و17 شركة دولية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 150 ألف شخص على مدى أربعة أيام، وأن يصل عدد أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر، الذي يتضمن 166 جلسة مختصة، إلى 11 ألف شخص.