وأوضح المصدر في بيان أن شخصا أطلق النار على الجنديين أثناء جلوسهما رفقة مزارع في القليوبية، موضحا أن الأجهزة الأمنية المصرية تلاحق مطلق النار بعد أن هرب من المكان.

وقال بيان وزارة الداخلية إن "الأجهزة الأمنية تلاحق المتهم وتضيق الخناق عليه للقبض عليه وكشف غموض الواقعة وملابساتها".

وشدد المصدر على أنه "لا صحة لما تم تداوله من إطلاق الرصاص على كمين أمني بالقليوبية"، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول الأخبار.