ويشارك حمدوك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، ويلتقي قادة الاتحاد، لإطلاعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد، خاصة في مجالات السلام، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وجهود الحكومة لمعالجة قضايا الاقتصاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

ويرافق رئيس الوزراء السوداني وزيري الصناعة والتجارة، والعمل والتنمية الاجتماعية، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وتأتي زيارة حمدوك إلى بروكسل استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.