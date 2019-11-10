وتشهد دولة الإمارات حالة عدم استقرار جوي منذ مساء السبت، الأمر الذي أدى إلى تكون سحب ركامية ماطرة غطت سواحل العاصمة أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية للدولة، مما تسبب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت حالة عدم الاستقرار بهطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة ببرق ورعد في العديد من مناطق الدولة، فيما شهدت بعض المناطق "سقوط أمطار غزيرة مع برد على الخوانيج في إمارة دبي"، وفق ما ذكر موقع المركز الوطني للأرصاد على حسابه في تويتر.

وفي رأس الخيمة، أصدرت إدارات مدارس حكومية وخاصة قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها الإمارة منذ الصباح الباكر، وذلك حرصا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

وكانت الإمارة قد شهدت مساء السبت تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد والبرق على المناطق الساحلية في مدينة رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن شرطة رأس الخيمة وضعت 9 محاذير للتعامل مع الأمطار لضمان سلامة السكان، وطالب السكان عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، وفق ما ذكرت صحيقة "الإمارات اليوم".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين، مع اختلاف تأثيرها وفقا لمرور السحب الركامية فوقها، بحيث تقل تدريجيا في المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، بينما يظل سقوط الأمطار مستمرا في المناطق الغربية من الدولة.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، تشير التوقعات إلى اشتداد الحالة الجوية الماطرة على دولة الامارات، اليوم الأحد، بحيث تشمل معظم المناطق بما في ذلك الشارقة ودبي وأبوظبي، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا وتترافق مع هبوب العواصف الرعدية والرملية.

ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار بالتراجع التدريجي خلال ساعات المساء والليل، مع بقاء الفرص متاحة لسقوط الأمطار بشكل محلي ومتفرق.

أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون الطقس رطبا صباحا، وقد يتشكل ضباب خفيف غربا، ويصبح صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب شرقا، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 وتصل إلى 38 كيلومتر في الساعة.