وأكد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، الفريق على فهمي، حرص القوات المسلحة المصرية على امتلاك أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة.

وشاركت في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي من مختلف الأسلحة والتخصصات، هذا إلى جانب المدفعية المضادة للطائرات.

ويأتي"سهم الصداقة – 1"، في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.