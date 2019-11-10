ونقل مراسل سكاي نيوز عربية عن الصحيفة قولها إن التمديد تم وفق شروط وتقييمات جديدة رفضت الخارجية الإسرائيلية الإفصاح عنها.

وذكر أن دخول المزارعين الإسرائيليين إلى منطقة الغمر سيتم بعد تشخيصهم بشكل رسمي عبر جوازات سفرهم، والتأكد من أن الداخل إليها لديه أراض مزروعة.

وأوضح أن التمديد يشمل فقط منطقة الغمر، فيما انتقلت منطقة الباقورة إلى الأردن نهائيا، بعد أن رفض الأردن إعادة تأجيرها لإسرائيل.

وردا على أورته الصحيفة الإسرائيلية، نفت مصادر أردنية صحة ما جاء فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية محلية، الأحد.

وقالت مصادر لموقع "هلا أخبار" الأردني إنه لا يوجد أي تمديد لاستئجار منطقة الغمر، وإنما سيُسمح للمزارعين بالتردد على المنطقة فقط حتى حصاد المحصول مع نهاية أبريل المقبل.

ونفت المصادر وجود اتفاق على أي مضامين أخرى أو شروط جديدة.