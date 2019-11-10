وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 جنود سوريين قتلوا في قصف مدفعي تركي، وأصيب ضابطان كبيران بجروح أحدهما برتبة لواء.

وأوضحت وكالة سانا الرسمية أن الجيش السوري استعاد قرية "أم شعيفة" في ريف الحسكة، كان يسيطر عليها الجيش التركي ومسلحون سوريون موالون له.

وذكرت "سانا" أن قوات الجيش السوري تلاحق حاليا المسلحين باتجاه قرية المحمودية في ريف رأس العين.

وفي وقت سابق، أشارت الوكالة إلى اشتباكات عنيفة دارت بين القوات السورية ونظيرتها التركية، واستخدمت قوات أنقرة نيران الرشاشات الثقيلة في الاشتباكات التي دارت في قرية أم الشفاء بالقرب من بلدة رأس العين.

وغزت تركيا شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، لطرد المقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من الحدود، قبل أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي بوقف العملية العسكرية التركية مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد.

واشتبكت قوات الجيش السوري مع القوات التركية ومقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة، بعد أن كانت موسكو قد توسطت في الهدنة الهشة شمالي سوريا، لكن الاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واعتقلت القوات التركية خلال الأسبوع الماضي، 18 جنديا من قوات الحكومة السورية في المنطقة وأطلقت سراحهم بعد ساعات، عقب وساطة روسية.

من جانبه، يؤكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دائما على أن بلاده لن تخرج من سوريا، قبل انسحاب الدول الأخرى منها.