وذكر البيان أن أردوغان وبوتن أكدا التزامهما بالاتفاق الذي أبرماه خلال اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي، ويسمح بتسيير دوريات عسكرية روسية وتركية مشتركة داخل سوريا، وفق "رويترز".

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا كذلك التبادل التجاري بين تركيا وروسيا، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الأربعاء المقبل.

وشنت تركيا عمليتها عبر الحدود مع سوريا قبل شهر وقالت إنها تستهدف طرد القوات التي يقودها الأكراد من المنطقة الحدودية وإقامة "منطقة آمنة" لتوطين اللاجئين السوريين.

وأوقفت تركيا تقدمها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة التي دعت لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الحدودية.

وأبرم أردوغان لاحقا اتفاقا منفصلا مع موسكو التي طالبت أيضا بانسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة تبعد 30 كيلومترا على الأقل عن الحدود التركية.

وقال أردوغان إن واشنطن وموسكو لم تفيا حتى الآن بتعهداتهما بموجب الاتفاقين.