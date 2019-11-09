وذكرت "سانا" أن قوات الجيش السوري تلاحق حاليا المسلحين باتجاه قرية المحمودية في ريف رأس العين.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن اشتباكات عنيفة دارت، السبت، بين القوات السورية ونظيرتها التركية، شمالي سوريا.

واستخدمت القوات نيران الرشاشات الثقيلة، في الاشتباكات التي دارت في قرية أم الشفاء، بالقرب من بلدة رأس العين.

وغزت تركيا شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، لطرد المقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من الحدود، قبل أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي بوقف العملية العسكرية التركية مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد.

واشتبكت قوات الجيش السوري مع القوات التركية ومقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة، بعد أن كانت موسكو قد توسطت في الهدنة الهشة شمالي سوريا، لكن الاشتباكات المتقطعة ما زالت مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واعتقلت القوات التركية خلال الأسبوع الماضي، 18 جنديا من قوات الحكومة السورية في المنطقة، وأطلقت سراحهم بعد ساعات، عقب وساطة روسية.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تخرج من سوريا، قبل انسحاب الدول الأخرى منها.