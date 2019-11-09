وتظهر الفيديوهات التي نشرت على شبكات التواصل إطلاق القوات الأمنية المتمركزة عند جس السنك القريب على المتظاهرين في الساحة.

وقال متظاهر في أحد الفيديوهات إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا أثناء محاولة القوات الأمنية فض الاعتصام في ساحة الخلاني.

وبينما كان يتحدث، سمع دوي قنابل الصوت والغاز التي قال إنها تطلق بكثافة على المتظاهرين في الخلاني.

قتلى وجرحى

وذكرت مصادر طبية وأمنية عراقية أن 3 متظاهرين قتلوا، فيما أصيب أكثر من 80 آخرين خلال المواجهات مع قوات الأمن قرب ساحة التحرير المحاذية لساحة الخلاني، على ما أوردت "فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن اثنين من القتلى قضيا بالرصاص الحي، فيما توفي الثالث متأثرا بإصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، أصيب العشرات من كبار السن والأطفال بحالات اختناق في منطقة الباب الشرقي، الواقعة بين الساحتين، بسبب تسرب الغاز المسيل للدموع إلى منازلهم

ونشب حريق في أحد المباني المطلة على الساحة، نتيجة سقوط قنابل غاز مسيل للدموع بداخلها، فيما يحاول الدفاع المدني إخماد ألسنة اللهب.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على جزء من نفق التحرير، الحيوي وسط بغداد، من ناحية ساحة الخلاني.

ولا تبتعد ساحة الخلاني كثيرا عن ساحة التحرير، الذي جذبت اهتماما إعلاميا كبيرا منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وتحدث متظاهرون عن تقدم قوات مكافحة الشغب بتجاه ساحة التحرير.