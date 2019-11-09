وأوضحت مراسلتنا أن طوافة تابعة للجيش اللبناني تعمل على إطفاء النيران ومنع تمددها إلى مساحات قريبة من المناطق المأهولة.

وشهد لبنان قبل نحو شهر سلسلة حرائق غير مسبوقة استمرت أياما، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بمساعدة دولية في إنهائها.

وأدت الحرائق إلى وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة، حيث تعرضت السيارات والأراضي الزراعية للتلف، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية بعد عن حصيلة رسمية.

وتخيم على البلاد موجة حر استثنائية في هذا التوقيت من العام.