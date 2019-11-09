وأضاف مراسلنا، أنه إلى جانب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، فإن قوات الأمن تشن حملة اعتقالات ضد المتظاهرين في الساحة.

كما أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز، خلال مطاردتها للمتظاهرين في شارع الرشيد، قرب جسر السنك.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن قوات الأمن العراقية نجحت في إبعاد المتظاهرين عن جسر السنك، بعد مواجهات، أدت إلى إصابة 35 شخصا.

ويمتد الجسر على نهر دجلة، ويتيح الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة بشدة، التي تضم مقر الحكومة وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية.

وأسفرت المظاهرات المناهضة للفساد والمطالبة بتغيير الحكومة، المستمرة منذ نحو أسبوعين، عن مقتل أكثر من 250 شخصا حتى الآن، بحسب أسوشييتد برس.